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Полиция задержала членов секты «свидетелей СССР»

Полиция задержала членов секты «свидетелей СССР»

В Северной Осетии полиция задержала мошенников, игравших на ностальгии к бывшему Советскому Союзу, сообщает РЕН-ТВ. Аферисты предлагали всем желающим стать гражданами СССР, после чего больше не нужно оплачивать по налоговым начислениям и счетам за коммунальные услуги.

Но вернуться в Советский Союз можно было не бесплатно. Для перемещения во времени требовалось купить удостоверение личности, которое не имеет юридической силы. На дешевую приманку попались больше тысячи человек. Им обещали прибавку к зарплате и компенсацию банковских вкладов, открытых до 1991 года, при условии регулярной оплаты пошлин мошенникам.

Обман раскрылся, когда энергетики стали отключать свет в домах «граждан СССР» за неуплату. Выяснилось, что от налогов и коммуналки их никто не освобождал, а долги все это время копились.

В ходе обыска у аферистов были найдены бланки документов образца Советского Союза и наличные деньги. Подозреваемым угрожает срок до 6 лет.

Напомним, что так называемые коммунистические секты активизировались в последние два-три года. Об этом явлении рассказывал телеканалу «Царьград» доктор исторических наук Роман Силантьев. Эксперт называл движение «свидетелей СССР» деструктивным. Члены подобных сект не признают документов Российской Федерации и считают, что им принадлежит значительная доля государственных ресурсов. На этом основании за свет и тепло можно не платить, но ежемесячные взносы обязательны.

Как отмечал Силантьев в «игру» включились не только пенсионеры, а и молодые люди. В «руководстве» появились «министры» и «министерства», а также «ВРИО президента СССР». Есть даже несколько тонн советских денежных знаков.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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