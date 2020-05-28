Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице

«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улицеФото: @ncutigatwa

Шоу «Половое воспитание» спасло темнокожего актера Ншути Гатву от жизни на улице. Об этом он сообщил в интервью The Independent.

Артист, исполнивший в сериале роль гея Эрика Эффионга, рассказал, что до проекта находился в депрессии и не мог найти работу. «Отказы были невыносимыми. Прослушивания стали для меня не просто частью актерской работы, а спасательным кругом», — поделился 27-летний Гатву.

Он вспомнил, что у него также были проблемы с жильем: однажды друг хотел дать ему денег на аренду и предложить со следующего месяца бесплатно пожить у него. Актер посчитал, что это отличная возможность встать на ноги и вернуть накопленные долги, однако друг передумал помогать ему. «Я стоял на улице один со своими чемоданами и думал: "Ну все, я бездомный"», — рассказал артист.

По словам Гатву, несмотря на бедность, он выглядел безупречно и постоянно получал комплименты от окружающих: «Когда я терял вес из-за того, что ел только раз в сутки, люди говорили, что я выгляжу стройным и здоровым».

Актер считает, что если бы не участие в шоу, он бы не пережил нынешнюю пандемию. При этом он пояснил, что его карантин проходит «по большей части довольно неплохо».

«Половое воспитание» — британский сериал компании Netflix. Ожидается, что третий сезон шоу выйдет в 2021 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки
История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у польского фермера приняла неожиданный оборот
История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у
Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег
Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег
Погребение викингов обнаружилось под полом частного дома в Норвегии
Погребение викингов обнаружилось под полом частного дома в Норвегии
Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
Подкаст с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети
Подкаст с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети
Порошенко снова стал миллиардером
Порошенко снова стал миллиардером
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар
МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице
«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Еще по теме

Маколей Калкин рассказал о трудном детстве (ФОТО)
Скончался актер Сергей Николаев
Гоша Куценко поделился своими проблемами с алкоголем
Райан Рейнольдс пережил нервный срыв