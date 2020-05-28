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Президент поддержал предложение об увеличении минимального размера пособия по безработице

Президент поддержал предложение об увеличении минимального размера пособия по безработице
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить с 1,5 до 4,5 тыс. рублей пособие по безработице для россиян, которые не имели подтвержденного дохода. Об этом он заявил на совещании по ситуации на рынке труда.

"За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает", - цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, "в этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице 1,5 тысячи рублей". 

"Конечно же, этого мало, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое - до 4,5 тыс. рублей", - сказал Владимир Путин. 

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По материалам: uposters.ru

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