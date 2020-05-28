ПриватБанк продлил кредитные каникулы: сколько можно не платить

Алексей Вольцев

Государственный "ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с начала карантина в марте. Отсрочка по платежам будет действовать до конца июля.Об этом сообщает пресс-служба банка.Согласно сообщению, такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31 июля 2020 года.Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.Также до конца июля банк отменил начисления штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.Напомним, кредитные каникулы введены "ПриватБанком" как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта.