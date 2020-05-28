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Процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу оказался слишком мал

Процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу оказался слишком малФото: АГН «Москва»

Процент жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу оказался слишком мал. Такие результаты массового тестирования москвичей не позволяют рассчитывать на появление коллективного иммунитета к COVID-19 и подтверждают необходимость вакцины, заявил вице-президент РАН Владимир Чехонин на онлайн-собрании научного совета Российской академии наук «Наука о жизни», передает ТАСС.

По его словам, сделанные в Москве исследования показали, что антитела есть только у 12-12,5 процента горожан. «И этого, естественно, недостаточно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет», — отметил Чехонин, подчеркнув, что сформировать «необходимый иммунологический базис», который создаст иммунитет против COVID-19, позволит только вакцина.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что москвичи могут бесплатно пройти тесты на антитела к коронавирусу с 27 мая. По ее словам, анализы будут принимать в 30 городских поликлиниках. По результатам можно будет определить, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, выработан ли у него иммунитет или на сегодняшний день он болен. Ежедневно в Москве планируется проводить до 5 тысяч бесплатных тестов.

По состоянию на 28 мая в Москве зарегистрировано 173 497 случаев заражения коронавирусом, всего по России выявлен 379 051 инфицированный. С начала эпидемии в стране 150 993 человека выздоровели, 4142 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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