Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Анастасия Иванова

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик "после установления контроля" над Донбассом "сотрясением воздуха", за которым ничего нет.

Он отметил, что это является еще одним свидетельством того, что Киев планирует зачистку Донбасса, а не особый статус для него.

"И не скрывает этого", — подытожил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР ликвидируют, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина.

Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.

Зеленский отвел на выполнение Минских соглашений год, при этом он утверждал, что будет бороться за реализацию договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.