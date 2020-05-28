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Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик "после установления контроля" над Донбассом "сотрясением воздуха", за которым ничего нет.

Он отметил, что это является еще одним свидетельством того, что Киев планирует зачистку Донбасса, а не особый статус для него.

"И не скрывает этого", — подытожил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР ликвидируют, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина.


Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.

Зеленский отвел на выполнение Минских соглашений год, при этом он утверждал, что будет бороться за реализацию договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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