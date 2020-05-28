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Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии

Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемииФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Кинотеатры в России могут возобновить работу с позволения региональных властей, после чего им предписано следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минкульта. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в четверг, 28 мая.

В документе указано, что в кинозалах между людьми должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра. Интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут, за это время залы необходимо проветривать и дезинфицировать. Продажа билетов должна осуществляться в количестве, чтобы можно было рассадить зрителей на расстоянии не менее метра друг от друга, однако членам одной семьи и сожителям можно садиться вместе.

«Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

16 мая сообщалось, что в Калининграде и Новосибирске из-за пандемии коронавируса открылись первые автокинотеатры.

Все кинотеатры страны закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса. Также Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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