Разбираемся в современных направлениях музыки

Алексей Вольцев

Стоит заметить, что современные популярные музыкальные направления в большинстве своем возникли не сегодня и даже не несколько лет назад. Они лишь дождались своего звездного часа, долгое время находясь в подполье. А вот зародились эти ответвления много лет назад.И ярким примером этому суждению является такое музыкальное направление, как Lo-Fi. Собственно, весь смысл этого стиля заключается в его названии. Lo-Fi – это сокращение от английского Low Fidelity, что переводится, как «низкое качество». То есть в этом направлении музыканты намеренно пытаются придать своим трекам низкое качество звучания, схожее с затертыми пластинками или аудиокассетами.И, как несложно догадаться, истоки Lo-Fi находятся во временах, когда не каждый музыкант мог себе позволить качественную звукозаписывающую студию и писать музыку приходилось в нелучших условиях. Сейчас же такое звучание придает нотки андеграунда, что притягивает публику.Не менее показательно в этом плане и такое направление, как трэп. Этому музыкальному жанру для того, чтобы подняться на вершину также понадобилось пара десятков лет. Корни ее лежат в 90-х годах прошлого столетия. И, как весь хип-хоп тех времен, трэп повествовал о нелегкой жизни в США. Правда, за время своего развития это музыкальное направление получило несколько другую смысловую составляющую, итогом чего стал трек Harlem Shake, получивший популярность в качестве интернет-мема.А вот популярный в молодежной среде клауд-рэп появился сравнительно недавно. Впервые этот термин начал использоваться в начале 2010-х годов. А представляет он из себя еще одно ответвление хип-хопа, характерными особенностями которого является «туманное» затяжное, возможно, мистическое звучание. Неудивительно, что в клауд-рэпе активно используются элементы Lo-Fi.Это далеко не весь список новых музыкальных направлений. И если одни из них сегодня уходят в тень, то можно быть уверенными, что их место обязательно займут треки с новой необычной стилистикой, способной привлечь к себе внимание. Поэтому для того, чтобы объять все современные жанры, придется неустанно следить за музыкальными тенденциями.