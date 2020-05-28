Регионам перечислили 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов

Анастасия Иванова

Министерство финансов России перечислило 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов», — говорится в сообщении.

Эти средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. В Минфине сообщили, что размер дотации был определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Отмечается, что соответствующая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что регионы получили необходимые средства для федеральных дополнительных выплат медикам за май.