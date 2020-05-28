Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роспотребнадзор рассказал, когда откроются кинотеатры и каковы будут правила их посещения

Роспотребнадзор рассказал, когда откроются кинотеатры и каковы будут правила их посещения

Роспотребнадзор рассказал, когда откроются кинотеатры и каковы будут правила их посещения

Новые правила посещения кинотеатров в условиях угрозы распространения коронавируса подготовил Роспотребнадзор в связке с Минкультом.

Из обнародованных рекомендаций следует, что в каждом регионе решение о возобновлении функционирования кинотеатров станет приниматься отдельно местными властями с одобрения санитарных врачей. Конечно, это будет зависеть от эпидобстановки на конкретной территории.

Если у зрителя имеются симптомы ОРВИ, то ему следует воздержаться от посещения кинотеатра. Также продажа билетов станет осуществляться с учетом создания безопасной дистанции между зрителями - не менее метра. Правда семья сможет сидеть вместе. А вот зрителям рекомендовано быть в масках.

“Зазор” между сеансами в 15 минут предусмотрен для кинотеатров небольшого размера, а в 10 минут - для кинотеатров, где более 7 залов. Данный шаг направлен на недопущение скопления людей.

В залы будут запускать не менее, чем за четверть часа до начала сеанса. А вот интервалы между последними обязаны достигать не менее получаса, чтобы зал успели проветрить и продезинфицировать.

Читайте также: Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе, уходе за собой и питании
"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе,
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Любовный гороскоп на июнь 2020 года
Любовный гороскоп на июнь 2020 года
Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами
Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и
В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки
В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки
В Вене открылся новый музей «Альбертина Модерн»
В Вене открылся новый музей «Альбертина Модерн»
Разбираемся в современных направлениях музыки
Разбираемся в современных направлениях музыки
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
Минкульт предложил новые правила посещения кинотеатров без напитков
Саудовская Аравия снимет 30-летний запрет на кинотеатры
Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию кинотеатров