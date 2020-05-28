Роспотребнадзор рассказал, когда откроются кинотеатры и каковы будут правила их посещения

Вадим Карасев

Новые правила посещения кинотеатров в условиях угрозы распространения коронавируса подготовил Роспотребнадзор в связке с Минкультом.

Из обнародованных рекомендаций следует, что в каждом регионе решение о возобновлении функционирования кинотеатров станет приниматься отдельно местными властями с одобрения санитарных врачей. Конечно, это будет зависеть от эпидобстановки на конкретной территории.

Если у зрителя имеются симптомы ОРВИ, то ему следует воздержаться от посещения кинотеатра. Также продажа билетов станет осуществляться с учетом создания безопасной дистанции между зрителями - не менее метра. Правда семья сможет сидеть вместе. А вот зрителям рекомендовано быть в масках.

“Зазор” между сеансами в 15 минут предусмотрен для кинотеатров небольшого размера, а в 10 минут - для кинотеатров, где более 7 залов. Данный шаг направлен на недопущение скопления людей.

В залы будут запускать не менее, чем за четверть часа до начала сеанса. А вот интервалы между последними обязаны достигать не менее получаса, чтобы зал успели проветрить и продезинфицировать.

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