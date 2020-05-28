Россия поставила в Китай уникальную установку для увеличения нефтедобычи

Лидия Мартынова

Специалисты Научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий Института горного дела имени Н. А. Чинакала (ИГД) СО РАН изготовили скважинные виброисточники для крупнейшей китайской нефтяной компании Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology Co., Ltd. Как сообщило издание «Наука в Сибири», разработка российских ученых поможет значительно ускорить и увеличить добычу трудноизвлекаемой битумной нефти.

Данная китайская компания ведет нефтедобычу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (город Карамай), где залегает большое количество битумной нефти, которую из-за вязкого состояния нельзя извлекать обычными способами. Ее пытались разжижать с помощью нагревания, химических растворителей, но наиболее эффективными оказались специальные бактерии. Для их применения китайская компания разработала специальную технологию: бактерии закачивают в скважины и оставляют там на три месяца. За это время песчаник становится полностью чистым, а вся нефть скапливается в виде специального слоя, извлечь который уже не составляет особого труда.

Три месяца — срок не маленький, но он необходим, чтобы бактерии проникли в пласт (ведь скорость фильтрации в нем очень низкая), отмечают российские специалисты. По их словам, новая разработка позволила значительно сократить время вынужденного простоя.

«Как известно, все процессы растворения и фильтрации ускоряются при вибровоздействии. Так, чай быстрее становится сладким, если сахар перемешать ложечкой. По такому принципу работает и наша установка — виброисточник дебалансного типа. Если поставить его в скважину, то он способствует более ускоренному проникновению бактерий в пласт, вытеснению нефти водой и увеличению нефтеотдачи», — пояснил руководитель научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий ИГД СО РАН кандидат технических наук Андрей Савченко.

Такие виброисточники способны работать в скважинах глубиной свыше 3 тыс. метров и при внешнем давлении жидкости до 30 мегапаскаль. Кроме того, они могут применяться для очистки призабойной зоны пласта, при этом скважина из эксплуатации не выводится.

Установка полностью разработана в ИГД и изготовлена на производственных мощностях института. После обращения китайских партнеров она была адаптирована под их условия. Ученые укомплектовали ее всеми необходимыми составляющими, сделали технологическую схему установки в скважину, смоделировали параметры вибровоздействия для ускорения фильтрации в скважине.

«Там довольно сложные условия — нефтяной пласт снизу и сверху подстилается водой. Нужно было сделать так, чтобы не было прорыва воды и выноса песка, которые могли бы вызвать разрушение пласта. Это всё тоже просчитывалось нами. Перед отправкой виброисточники испытывались на лабораторных стендах», — добавил Савченко.

Оборудование поставлено в Китай, сейчас оно работает на пластах неглубокого залегания (300—400 метров). В дальнейшем планируется изготавливать такие виброисточники для глубин свыше трех километров.

Кроме того, новосибирские ученые намерены адаптировать для добычи битумной нефти генераторы другого типа. Сейчас между ИГД СО РАН и Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology Co., Ltd заключается лицензионное соглашение, согласно которому последняя сможет поставлять новосибирские скважинные виброисточники в другие нефтяные компании Китая.