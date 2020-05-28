Россия представила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Российские учёные официально зарегистрировали восемь потенциальных вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передаёт ТАСС.

«Вклад Российской Федерации очень большой. На сегодняшний день зарегистрировано восемь вакцин-кандидатов, хотя в СМИ говорится о гораздо большем числе. Они представлены разными научно-исследовательскими институтами России», — сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что представительство ВОЗ в России готово работать с учёными напрямую.

По словам Вуйнович, по состоянию на 24 мая в ВОЗ представлены 124 вакцины-кандидата от производителей, уведомивших организацию о своих разработках. Из них 10 находятся на стадии клинической оценки, а 114 на доклинической стадии.

Мелита Вуйнович призвала страны присоединиться к борьбе с пандемией для тестирования и производства вакцин, а также для оказания помощи в финансировании.

За прошедшие сутки в России число пациентов с коронавирусом увеличилось на 8 371 до 379 051. Наибольшее число инфицированных зафиксированы в Москве — 2054, в Подмосковье — 774, в Санкт-Петербурге — 383, в Свердловской области — 268 и в Нижегородской области — 228. За сутки после COVID-19 в России выписаны 8 785 человек, всего выздоровели 150 993. За последние сутки умерли 174 человека, а за весь период эпидемии — 4 142 пациента.