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Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах

Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницахКадр: Московский театр мюзикла / YouTube

Онлайн-кинотеатр Okko покажет сериал «Личная жизнь». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Романтическая комедия с Анной Кендрик в главной роли исследует, как это делали до нее сериалы «Секс в большом городе» и «Девочки», тему поисков любви в Нью-Йорке. Кендрик играет сотрудницу арт-галереи, которая ходит со свидания на свидание в надежде найти настоящую любовь. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть новинку в день мировой премьеры 28 мая, шоу доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».

Утром, в 9:00, Okko предлагает интенсивную тренировку в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — цикл лекций «Московские тайны», в котором известные художники, скульпторы и архитекторы делятся удивительными историями о российской столице и его секретах.

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом ризотто с грибами. Позже, в 16:00, — выпуск про Италию в передаче «Машина времени». В нем расскажут о тайнах древней истории горной страны и поделятся фактами прошлого, сформировавшими нашу современность.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть мюзикл «Растратчики» по одноименной повести Валентина Катаева от Московского театра мюзикла. Композитором и главной звездой спектакля выступил основатель группы «Квартет» Максим Леонидов, который с помощью автора либретто и режиссера Александра Шаврина рассказывает о похождениях двоих одурманенных алкоголем и легкими казенными деньгами москвичей, отправляющихся кутить в Петербург на фоне эпохи НЭПа.

В 21:00 зрителям рекомендуют еврейскую сказку «Находчивый мальчик». В 22:00 онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть сериал «Личная жизнь».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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