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Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами

Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездамиФото: «Одноклассники»

Российская социальная сеть «Одноклассники» проведет масштабный благотворительный онлайн-концерт с популярными звездами эстрады в поддержку фонда «Старость в радость». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Трансляция концерта пройдет в группе «Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел», где затем будет доступна запись концерта. Пользователи соцсети услышат Николая Баскова, Валерия Меладзе, Альбину Джанабаеву, Гошу Куценко, Дениса Клявера, Вику Дайнеко, Доминика Джокера, Катю Кокорину, Наталью Подольскую, Алексея Воробьева, Владимира Преснякова, Митю Фомина, EMIN, группы: PIZZA, A'Studio, «Город 312» и «Фабрика», «Моя Мишель» и «Марсель», а также Родиона Газманова, Никиту Ефремова, Лизу Арзамасову, которые являются попечителями фонда «Старость в радость».

Во время эфира зрители смогут сделать пожертвование в фонд. Собранные средства направят на закупку ноутбуков, с помощью которых пожилые люди смогут поддерживать связь с близкими через видеозвонки в период самоизоляции. Организаторы концерта планируют собрать на организацию видеосвязи в 20 интернатах 452 тысячи рублей.

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По материалам: lenta.ru

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