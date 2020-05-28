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Российские мегапроекты захотели отдать одной компании

Российские мегапроекты захотели отдать одной компанииФото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании. Общая стоимость отданных ей контрактов может составить почти 140 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения правительства и источник.

Речь идет о группе «Нацпроектстрой» — совместном предприятии ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга. Группа может получить контракты на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон». Кроме того, еще один контракт без конкурса могут отдать «Трансстроймеханизации» (входит в группу «Мостотрест» Ротенберга, которая строила Крымский мост и дорогу к нему). Она имеет шанс получить договор подряда на участке М4 с 715-го по 777-й километр.

Компания вскоре может стать частью «Нацпроектстроя», пишет газета со ссылкой на представителя «Мостотреста», хотя переговоры по работам на М4 пока ведутся независимо от «Нацпроектстроя», отметил источник. ВЭБ пока формально тоже не вошел в состав акционеров группы «Нацпроектстрой» и не передал активы. Для этого потребуется еще одно одобрение наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперты предупреждают, что с появлением на рынке объединенного игрока, включающего государство в лице ВЭБ.РФ, частный бизнес не сможет соревноваться за инфраструктурные проекты. «Сбываются худшие опасения рынка», — сказал руководитель одной из строительных компаний. При этом стройки, которые хотят отдать на реализацию только одной компании, крайне интересны для всех участников рынка, поскольку в настоящее время мало проектов в такой же стадии проработки и готовности к запуску (с проектной документацией и заключением Главгосэкспертизы), пояснил топ-менеджер другой инфраструктурной компании.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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