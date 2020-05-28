Руслан Осташко рассказал, что в России мешает победить пандемию

Вадим Карасев

Блогер, политический аналитик, главред журнала «PolitRussia» Руслан Осташко выразил свое мнение по поводу того, что в России мешает победе над пандемией коронавирусной инфекции.

Эксперт на простом примере объяснил, почему в России так «туго» внедряется в жизнь большинство поручений президента России Владимира Путина, связанных с противодействием и мерами поддержки в условиях пандемии COVID-19.

Руслан Осташко объяснил свое видение вопроса, анализируя письмо из наукограда Пущино, в котором автор объяснил ситуацию с коронавирусом в этом городе.

В Пущино поселили людей, работающих в Серпухове, для того чтобы им было туда удобнее добираться в условиях ограничений. Но эти люди, пренебрегая всеми средствами защиты, ходили в магазины в научном городке, что естественно вызвало протест у местных жителей.

Командировочных вывезли из города, но инфекцию туда уже завезли.

Людей, заболевших COVID-19, лечить негде, большинство из них лечились дома. Все дело в том, что в Пущино нет специализированного отделения, а сама больница не подчинена Минздраву. Кроме того, там не хватает специалистов.

В общем, вопросов много и решаются они очень медленно. К ним относится, и неспособность местных чиновников проконтролировать приезжих, и вопрос переподчинения больницы, и выплаты медикам, работающим с ковид-положительными пациентами.

И ведь Пущино не единственное место, где в период эпидемии возникли проблемы именно из-за нерасторопности чиновников.

Отвечая на них, он говорит, что наверняка на местах есть какой-то чиновник, который обязан оперативно решать такие проблемы или хотя бы сообщать в вышестоящие эшелоны власти, что он не способен их решить.

По мнению Руслана Осташко, из-за таких чиновников и из-за их косности в работе победа над эпидемией в России постоянно и отодвигается.

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