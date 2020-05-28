Сбербанк спрятал от пользователей кнопку подключения к Системе быстрых платежей

Вадим Карасев

Пресс-служба "Альфа-банка" уличила Сбербанк в том, что кредитная организация чрезмерно усложнила для клиентов подключение к Системе быстрых платежей, пишет Telegram-канал "Рука рынка".

В "Альфа-банке" отметили, что Сбербанк подключился к СБП, но не уведомил об этом клиентов. Более того, чтобы пользоваться СБП через приложение "Сбербанк-онлайн", эту функцию в нем нужно найти и подключить, но это оказалось не так просто.

К сожалению, зеленый банк далеко спрятал кнопку. Сейчас расскажем, как ее найти:

1. На главном экране нажмите на свой профиль (сверху слева).

2️. Выберите "Настройки".

3️. Нажмите "Соглашения".

4. Выберите "Систему быстрых платежей".

5. Подтвердите свои действия и поставьте галочки напротив "Входящих переводов" и "Исходящих переводов".

Готово!

В комментариях пользователи пожаловались, что даже после подключения СБП в приложении Сбербанка с них продолжили взимать комиссию за переводы.