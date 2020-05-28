Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

Алексей Вольцев

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти хватит на 35 лет добычи, природного газа - более чем на 50 лет, однако освоение ресурсов сталкивается с инвестиционными рисками и трудностями в их добыче в удаленных регионах страны, говорится материалах Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы России.

В то же время в документах отмечается, что без учета трудноизвлекаемой нефти, которая составляет 65% всех запасов, этот срок не превышает 20 лет. Ниже оцениваю





"Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами "сухого газа" существенно ниже", - говорится в отчете СП о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах".

В ведомстве также отметили, что уже сегодня прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу.

Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан, констатировали в Счетной палате. При этом ситуация усугубляется высокими рисками инвестирования в развитие нефте- и газодобычи в малоосвоенных регионах страны.

В настоящее время из выявленных в российских недрах 283 видов полезных ископаемых добывается 86, основная добыча приходится на 20% из них, сообщили также в ведомстве.