Счётная палата выяснила, когда в России закончатся нефть и газ

Алексей Вольцев

В России прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу. Об этом сообщила Счётная палата (СП), уточнив, на какой срок хватит существующих запасов.

Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти составляет порядка 35 лет, а природного газа — более 50 лет, говорится материалах Счетной палаты. При этом потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически.

«Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти составляет порядка 35 лет. Однако без учета трудноизвлекаемой нефти (65% всех запасов) этот срок не превышает 20 лет. Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами „сухого газа“ существенно ниже», — говорится в отчете СП о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015—2019 годах».

По оценке аудиторов, ситуация усугубляется высокими рисками инвестирования в малоосвоенных регионах страны.

«Это связано с вероятностным характером получения положительных результатов ГРР, а также недостаточной востребованностью новых месторождений из-за отсутствия необходимой инфраструктуры», — говорится в отчете.