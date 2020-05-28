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Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке

Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Счетная палата РФ выявила проблемы в нормативно-правовой и в управленческой сферах геологической отрасли, говорится в отчете ведомства.

"Регуляторная основа развития МСБ (минерально-сырьевой базы - ред.) РФ не отвечает в полной мере современным требованиям восстановления и рационального использования природных ресурсов, технологическим условиям пользования недрами", - сообщила Счетная палата. В частности, не приняты федеральные законы и подзаконные акты, направленные на совершенствование действующей системы лицензирования в области недропользования, стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов, а также использования отходов недропользования, сообщила СП.

Также ведомство считает, что недостаточная изученность недр уже в среднесрочной перспективе может выступить сдерживающим фактором экономического развития страны и обеспечения нацбезопасности. В отчете сообщается, что условия для привлечения частных инвестиций в геологическое изучение недр ранних стадий не созданы. "Так, препятствием для привлечения инвестиций на поиски месторождений стратегических видов полезных ископаемых являются ограничения, связанные с засекречиванием значительной части созданных в период СССР геологических отчетов, тематика которых в настоящее время является открытой", - отмечается в материале.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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