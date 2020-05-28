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Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах

Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позахФото: Depositphotos

Швейцария разрешит работу проституток, однако они будут обязаны соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

Секс-работницам нужно будет соблюдать определенные требования: например, в коленно-локтевой позе и во время секса втроем им придется надевать перчатки. В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски. По возможности девушкам придется менять простыни для каждого нового клиента.

Отмечается, что клиенты больше не смогут сохранять анонимность. Их данные будут храниться в базе как минимум четыре недели на случай, если проститутки заразятся коронавирусом.

В Швейцарии разрешено легально заниматься проституцией с 1942 года.

В начале апреля тысячи секс-работниц в Германии пожаловались на закрытие борделей и проблемы с возвращением домой из-за ситуации с коронавирусом. Большая часть из них — примерно 80 процентов — родом из других стран, например, Румынии, Болгарии, Украины и Польши.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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