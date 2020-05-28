Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории

Влада Некрасова

. Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" (также переводился как "Пятеро под солнцем") продлили на 15-ый сезон, и он стал самым длинным комедийным телешоу в истории, сообщает Independent.

Предыдущим рекордсменом был "Приключения Оззи и Харриет", который выдержал 14 сезонов на ABC с 1952 по 1966 годы.

"В Филадельфии всегда солнечно" начали показывать в 2005 году телеканал FX, а затем FXX.

пояснил он еще в январе.

В сериале рассказывается о жизни четырех друзей, которые держат ирландский бар в Филадельфии. Они постоянно ссорятся, врут и пытаются что-то друг другу доказать.

Помимо Роба Макэлхенни в шоу снимались: Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Кейтлин Олсон и Дэнни Де Вито.