Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
Сегодня, 09:14 Влада Некрасова
. Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" (также переводился как "Пятеро под солнцем") продлили на 15-ый сезон, и он стал самым длинным комедийным телешоу в истории, сообщает Independent.
Предыдущим рекордсменом был "Приключения Оззи и Харриет", который выдержал 14 сезонов на ABC с 1952 по 1966 годы.
"В Филадельфии всегда солнечно" начали показывать в 2005 году телеканал FX, а затем FXX.
пояснил он еще в январе.
В сериале рассказывается о жизни четырех друзей, которые держат ирландский бар в Филадельфии. Они постоянно ссорятся, врут и пытаются что-то друг другу доказать.
Помимо Роба Макэлхенни в шоу снимались: Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Кейтлин Олсон и Дэнни Де Вито.
По материалам: ria.ru