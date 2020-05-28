Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории

Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
. Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" (также переводился как "Пятеро под солнцем") продлили на 15-ый сезон, и он стал самым длинным комедийным телешоу в истории, сообщает Independent.

Предыдущим рекордсменом был "Приключения Оззи и Харриет", который выдержал 14 сезонов на ABC с 1952 по 1966 годы.

"В Филадельфии всегда солнечно" начали показывать в 2005 году телеканал FX, а затем FXX.


пояснил он еще в январе.

В сериале рассказывается о жизни четырех друзей, которые держат ирландский бар в Филадельфии. Они постоянно ссорятся, врут и пытаются что-то друг другу доказать.

Помимо Роба Макэлхенни в шоу снимались: Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Кейтлин Олсон и Дэнни Де Вито.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных
В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных
В Хакасии медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
В Хакасии медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
СМИ: Пентагон сообщил Конгрессу об успехах Киева в борьбе с коррупцией
СМИ: Пентагон сообщил Конгрессу об успехах Киева в борьбе с коррупцией
В США приняли закон о санкциях против Китая
В США приняли закон о санкциях против Китая
Вознесение Господне 28 мая: молитвы на удачу и благополучие
Вознесение Господне 28 мая: молитвы на удачу и благополучие
Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание
Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное»
На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена
На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена
Актеры раскрыли закулисье сцен секса в кино
Актеры раскрыли закулисье сцен секса в кино
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Стив Карелл может сыграть в экранизации Minecraft
"Майами" сравнял счёт в серии плей-офф НБА с "Филадельфией"
Дэнни Де Вито снимется в продолжении "Джуманджи"
Овечкин проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии