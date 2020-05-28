СМИ: Пентагон сообщил Конгрессу об успехах Киева в борьбе с коррупцией

Влада Некрасова

Представители Пентагона направили в Конгресс уведомление о том, что Киев добился успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет американской администрации начать поставки украинской стороне военной техники на сумму в 125 миллионов долларов.

Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на информацию телеканала CNN.

По данным источников в американском министерстве обороны и Конгрессе, законодательство США обязывает наличие свидетельств, что власти на Украине "достигли прогресса в борьбе с коррупцией за счет усиления прозрачности и общественного контроля", для осуществления поставов в страну вооружений.

сообщило, что США создали на Украине восемь лабораторий для хранения штаммов опасных инфекций.