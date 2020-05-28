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Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых послаблений

Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых послаблений

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и ряда ограничительных мер до 14 июня. В своем блоге политик уточнил, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.

«Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на „удаленке“ и звать в Москву гостей», — отметил при этом политик.

Он также рассказал, что с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений в столице. С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

За исключением «Зарядья» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. При этом в автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции.

Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности — те же, что и в магазинах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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