Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Анастасия Иванова

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Накануне во время пресс-конференции корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали активно употреблять слово "нацист" в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Цимбалюк также спросил у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.