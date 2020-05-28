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Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Накануне во время пресс-конференции корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали активно употреблять слово "нацист" в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Цимбалюк также спросил у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.

# В мире
По материалам: ria.ru

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