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Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка

Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка, об этом он заявил в интервью порталу "Главком".

"Думаю, да (закон о языке нужно менять – Прим. ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно", - сказал Разумков.

При этом, по словам спикера Рады, несмотря на то, что соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.


Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
# В мире
По материалам: ria.ru

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