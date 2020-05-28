Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка

Лидия Мартынова

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка, об этом он заявил в интервью порталу "Главком".

"Думаю, да (закон о языке нужно менять – Прим. ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно", - сказал Разумков.

При этом, по словам спикера Рады, несмотря на то, что соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.

Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.