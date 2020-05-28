Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран

Алексей Вольцев

Трубоукладчик "Академик Черский" возвращается в немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Сегодня утром судно покинуло гавань и стало на якорь в нескольких километрах от нее. Через некоторое время к причалу Мукрана подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.