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Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран

Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Трубоукладчик "Академик Черский" возвращается в немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Сегодня утром судно покинуло гавань и стало на якорь в нескольких километрах от нее. Через некоторое время к причалу Мукрана подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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