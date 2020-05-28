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США готовы дать Украине $125 миллионов военной помощи за прогресс в реформах

США готовы дать Украине $125 миллионов военной помощи за прогресс в реформах
Пентагон готов предоставить дополнительную военную помощь Украине, ссылаясь на достижения в ключевых институциональных реформах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Пентагона и помощника в Конгрессе.

«Пентагон сообщил Конгрессу, что правительство Украины достигло необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, тем самым оправдав выделение дополнительных 125 миллионов долларов на новую военную помощь, включая патрульные катера, вооруженные 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением», - говорится в сообщении.

В министерстве обороны США считают, что Киев «достиг прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора» - того, что необходимо для выделения пакета помощи.
Как отмечается, этот пакет - вторая половина из 250 миллионов долларов помощи в Украине в сфере безопасности, которая была выделена Конгрессом до Закона о национальной обороне до 2020 года.

В то же время представитель Пентагона отказался комментировать эту информацию, сославшись на политику ведомства не комментировать пакеты вооружений, которые находятся на рассмотрении Конгресса.

Новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания приближения артиллерийского и ракетного огня, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи, в том числе 100 «тактических планшетов» и два патрульных катера, что считают особенно важным вкладом с учетом напряженности отношений Украины с Россией в Черном и Азовском морях.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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