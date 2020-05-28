США лишат Гонконг международного статуса, чтобы «защитить» его автономию?
В минувший вторник, 26 мая, Вашингтон предупредил КНР, что Гонконг может потерять свою роль международного финансового центра. Об этом на пресс-конференции в Белом доме высказалась пресс-секретарь Кейли Макинани.
Макинани пояснила, что президент США Дональд Трамп «недоволен» тем, что, по его словам, Китай хочет лишить Гонконг его автономии.
Очевидно, что со своими угрозами в отношение финансового центра в Гонконге американцы вторгаются на «чужую территорию», связанную интересами с британскими Ротшильдами. С другой стороны, экономическое благополучие Гонконга базируется на «обслуживании» материкового Китая.
Трамп позже, спустя некоторое время после этой пресс-конференции, сказал журналистам, что правительство США примет решение на этой неделе о действиях против Китая. На вопрос о том, планирует ли его правительство ввести санкции против Китая, президент ответил: «Я думаю, вам это будет очень интересно. Но я не хочу говорить об этом прямо сейчас».
Главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News во вторник вечером сказал:
Правительство США уже не в первый раз выражает свое недовольство проектом закона «О национальной безопасности Гонконга», представленным в прошлую пятницу в китайском парламенте, и не в первый раз предупреждает Китай, что в случае принятия этого закона автономия Гонконга якобы будет нарушена, а это будет иметь последствия для американо-китайских отношений.
На заседании Всекитайского собрания народных представителей, которое открылось в пятницу, был выдвинут адресованный Гонконгу законопроект о запрете мятежа, сепаратистских устремлений и действий против центрального правительства, которые классифицируется как «подрывные». Ожидается, что этот законопроект будет принят китайским парламентом в этот четверг в обход гонконгского законодательства. Закон «О мятежах» позволит Пекину усилить контроль над автономным Гонконгом посредством созданного в нем и подчиненного центральному правительству специального агентства национальной безопасности.
В минувшее воскресенье в Гонконге тысячи людей протестовали против этого законопроекта под лозунгом «Независимость Гонконга — это единственный путь».
Однако несколько высших гонконгских чиновников высказываются в пользу китайского законопроекта из-за того, что он якобы необходим для противодействия «террористической угрозе». Губернатор Гонконга Кэрри Лам также встала на сторону Пекина. Она сочла опасения местных и иностранных инвесторов необоснованными.
Однако, по мнению правительства США, это не так. В минувшее воскресенье советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а до него госсекретарь Майк Помпео напомнили Китаю о его обязательствах в отношении Гонконга, изложенных в британской декларации, подписанной КНР в 1984 году.
На пресс-конференции на прошлой неделе госсекретарь Помпео заявил, что принятие закона станет вызовом для Гонконга. Глава американской дипломатии призвал Пекин пересмотреть свое «роковое предложение» и уважать свои международные обязательства, высокий уровень автономии Гонконга и демократическую институциональную систему.
«Гонконг больше не является автономным регионом», — утверждал госсекретарь США Майк Помпео в заявлении, опубликованном в среду, в котором, по сути, говорится, что правительство США больше не считает Гонконг автономной территорией после последних действий КНР.
На фоне подобных заявлений 27 мая в Гонконге прошла очередная демонстрация протеста, разогнанная полицией. Задержано 240 человек. Поводом для протестов и столкновений с полицией стало принятие местными законодателями закона «О государственном гимне Китая», который содержит пункты об уголовном преследовании осквернителей гимна.