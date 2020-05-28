США лишат Гонконг международного статуса, чтобы «защитить» его автономию?

Алексей Вольцев

В минувший вторник, 26 мая, Вашингтон предупредил КНР, что Гонконг может потерять свою роль международного финансового центра. Об этом на пресс-конференции в Белом доме высказалась пресс-секретарь Кейли Макинани.

Макинани пояснила, что президент США Дональд Трамп «недоволен» тем, что, по его словам, Китай хочет лишить Гонконг его автономии.

«Трудно себе представить, как Гонконг может продолжать оставаться финансовым центром, если Китай возьмет верх», — сказала представитель Белого дома.

Очевидно, что со своими угрозами в отношение финансового центра в Гонконге американцы вторгаются на «чужую территорию», связанную интересами с британскими Ротшильдами. С другой стороны, экономическое благополучие Гонконга базируется на «обслуживании» материкового Китая.

Трамп позже, спустя некоторое время после этой пресс-конференции, сказал журналистам, что правительство США примет решение на этой неделе о действиях против Китая. На вопрос о том, планирует ли его правительство ввести санкции против Китая, президент ответил: «Я думаю, вам это будет очень интересно. Но я не хочу говорить об этом прямо сейчас».

Главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News во вторник вечером сказал:

«Китай совершает очень большую ошибку». Он также заявил, что Соединенные Штаты будут приветствовать любую американскую компанию, которая вернется в США из Гонконга или Китая. «Мы сделаем все возможное, чтобы возместить вам полную стоимость вашего возвращения», — добавил он.

Правительство США уже не в первый раз выражает свое недовольство проектом закона «О национальной безопасности Гонконга», представленным в прошлую пятницу в китайском парламенте, и не в первый раз предупреждает Китай, что в случае принятия этого закона автономия Гонконга якобы будет нарушена, а это будет иметь последствия для американо-китайских отношений.

На заседании Всекитайского собрания народных представителей, которое открылось в пятницу, был выдвинут адресованный Гонконгу законопроект о запрете мятежа, сепаратистских устремлений и действий против центрального правительства, которые классифицируется как «подрывные». Ожидается, что этот законопроект будет принят китайским парламентом в этот четверг в обход гонконгского законодательства. Закон «О мятежах» позволит Пекину усилить контроль над автономным Гонконгом посредством созданного в нем и подчиненного центральному правительству специального агентства национальной безопасности.

В минувшее воскресенье в Гонконге тысячи людей протестовали против этого законопроекта под лозунгом «Независимость Гонконга — это единственный путь».

Однако несколько высших гонконгских чиновников высказываются в пользу китайского законопроекта из-за того, что он якобы необходим для противодействия «террористической угрозе». Губернатор Гонконга Кэрри Лам также встала на сторону Пекина. Она сочла опасения местных и иностранных инвесторов необоснованными.

«В Гонконге будут сохранены свободы, его динамизм, верховенство закона, независимость судебной власти», — заявила Лам, добавив, что закон «направлен только против горстки преступников и служит для защиты подавляющего большинства населения».

Однако, по мнению правительства США, это не так. В минувшее воскресенье советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а до него госсекретарь Майк Помпео напомнили Китаю о его обязательствах в отношении Гонконга, изложенных в британской декларации, подписанной КНР в 1984 году.

На пресс-конференции на прошлой неделе госсекретарь Помпео заявил, что принятие закона станет вызовом для Гонконга. Глава американской дипломатии призвал Пекин пересмотреть свое «роковое предложение» и уважать свои международные обязательства, высокий уровень автономии Гонконга и демократическую институциональную систему.

«Гонконг больше не является автономным регионом», — утверждал госсекретарь США Майк Помпео в заявлении, опубликованном в среду, в котором, по сути, говорится, что правительство США больше не считает Гонконг автономной территорией после последних действий КНР.

На фоне подобных заявлений 27 мая в Гонконге прошла очередная демонстрация протеста, разогнанная полицией. Задержано 240 человек. Поводом для протестов и столкновений с полицией стало принятие местными законодателями закона «О государственном гимне Китая», который содержит пункты об уголовном преследовании осквернителей гимна.

Дмитрий Семушин

Все публикации автора