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США накрыла мощная волна банкротств

США накрыла мощная волна банкротствФото: Brian Snyder / Reuters

США накрыла мощнейшая волна банкротств со времен Великой рецессии 2009 года. Об этом пишет Bloomebrg.

По данным агентства, только в мае 2020 года на банкротство подали 27 компаний с невыполненными обязательствами на 50 миллионов долларов. Среди них одна из крупнейших американских сетей универмагов, производитель одежды и обуви с более чем столетней историей J.C. Penney. Для сравнения, в мае 2009 года таких банкротств было 29.

В целом, за первые пять месяцев 2020 года на банкротство в США подали 98 компаний с обязательствами свыше 50 миллионов долларов. При этом 11 лет назад таких компаний к июню было 142.

Ранее мощную волну банкротств предрекли Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. По оценке аналитиков, в стране в 2020 году на фоне пандемии коронавируса разорятся свыше 29 тысяч местных компаний. Это на 54 процента больше, чем в 2019-м.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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