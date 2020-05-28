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США предупредили своих граждан о «волне насилия» со стороны палестинцев

США предупредили своих граждан о «волне насилия» со стороны палестинцев

Посольство США в Израиле сегодня, 28 мая, обратилось к американским гражданам с предупреждением о возможности резкого обострения ситуации в Иудее, Самарии (Западный берег Иордана) и секторе Газа, сообщает новостной портал Ynet.

В предупреждении, размещённом на сайте посольства, граждан Соединённых Штатов, проживающих на палестинских территориях, находящихся под контролем Израиля, или намеревающихся посетить эти районы, призывают соблюдать повышенную бдительность и принимать меры для соблюдения личной безопасности. Слова «террор» и «теракты» в этом документе не упоминаются. Однако дипмиссия предупреждает о «волне насилия», целью которого могут стать туристические объекты, автобусные и железнодорожные станции, контрольно-пропускные пункты, рынки, торговые центры и правительственные учреждения.

Посольство США обращает внимание на то, что сотрудникам американских государственных ведомств и членам их семей полностью запрещены поездки в сектор Газа. Поездки в Иудею и Самарию разрешаются в исключительных случаях — и только по определённым участкам указанных в заявлении автотрасс.

Гражданам США рекомендуется заботиться о личной безопасности, выполнять указания израильских властей, следить за ситуацией по сообщениям в СМИ и на сайте посольства, воздерживаться от участия в демонстрациях.

О том, что именно может послужить поводом для «волны насилия», в документе не сказано ни слова. Но можно с высокой долей вероятности предположить: американские дипломаты считают, что палестинские протесты против намерения правительства Израиля аннексировать часть территории на Западном берегу Иордана не ограничатся демонстрациями и публичными заявлениями, отмечает Ynet.

Как сообщало ИА Newstes, лидер Объединённого арабского списка депутат Кнессета (парламента) Израиля Айман Уда предостерёг на прошлой неделе военно-политическое руководство страны от новой интифады (восстания) на палестинских территориях. Это может произойти в результате готовящейся аннексии Израилем части районов Западного берега Иордана. 21 мая в интервью Ynet арабский парламентарий заявил, что начало новой волны насилия является «лишь вопросом времени». Собеседник издания назвал такое развитие событий «естественной реакцией на оккупацию».

«В конечном счёте необходимо прийти к историческому компромиссу. Палестинцы принимают в качестве такого компромиссного варианта возвращение к границам 1967 года (до Шестидневной войны Израиля с арабскими странами, по результатам которой были оккупированы Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты. — Ред.). Более 50% израильтян, судя по итогам опросов, также поддерживают эту инициативу. Но сейчас использовать (Израилем) момент, когда у власти в США находится совершенно ненормальный человек, это полный бред», — заявил Айман Уда.

По его словам, «каждые 10−15 лет возникает новое народное восстание — интифада, или другие проявления национально-освободительной борьбы (палестинцев». «Это произойдёт (и сейчас), такова естественная реакция на оккупацию. Тот, кто сеет отчаяние и подогревает ненависть, в итоге получит ответную реакцию. Ничего не поделать. Таковы законы природы», — сказал депутат.

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи в своём обращении 19 мая приуроченном ко Дню Аль-Кудс («День Иерусалима», отмечался 22 мая), призвал вооружить население оккупированного Израилем Западного берега Иордана. «Западный берег реки Иордан должен быть вооружён также, как сектор Газа. Сила — это единственное, что может уменьшить страдания палестинского народа», — написал Хаменеи на своей странице в Twitter.

Напомним, в тексте коалиционного соглашения, подписанного 20 апреля действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его будущим сменщиком на посту главы правительства, ныне министром обороны Бени Ганцем в рамках договорённостей о формировании правительства национального единства и занятия премьерского поста на ротационной основе, вопросу расширения израильского суверенитета на Западном берегу Иордана отведён отдельный раздел. В нём, в частности, сказано, что с 1 июля премьер-министр еврейского государства сможет вынести на обсуждение в правительстве и на утверждение в Кнессете (парламенте) согласованный с США вопрос о распространении израильского суверенитета на часть палестинских территорий.

19 мая глава Палестины Махмуд Аббас заявил об отмене в одностороннем порядке всех договорённостей с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. После завершения заседания палестинского руководства, которое собралось в Рамалле (временная столица Палестины), была принята соответствующая декларация. «Оккупационные израильские власти должны взять на себя всю ответственность за безопасность на аннексированных ими территориях», — говорилось в документе.

Ранее о негативных последствиях подобного шага руководство еврейского государства предупредили Турция и ряд арабских стран. Так, в интервью немецкому изданию Der Spiegel король Иордании Абдалла II 15 мая заявил, что если Израиль решится аннексировать Иорданскую долину, это приведёт к «массивной конфронтации» его страны с еврейским государством.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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