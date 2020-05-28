Стали известны детали проведения парада Победы на Красной площади

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг сообщил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.

Отвечая на вопрос, будет ли возможность москвичам посмотреть парад не только по телевизору, градоначальник сказал:

«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет».

Вместе с тем Собянин выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в столице улучшится.

Двумя днями ранее президент Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению военного парада в честь 75—летия Победы в Великой Отечественной войне в столице и других городах, запланированному на 24 июня. Глава государства приказал министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников мероприятия.

Проведение парада на Красной площади и в регионах, а также другие массовые мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, было перенесено в связи с пандемией коронавируса.