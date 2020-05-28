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Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов

Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистовФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф для всех российских автомобилистов. Об этом стало известно «Газете.RU».

В финальной версии закона об ОСАГО появился подпункт «г», предусматривающий причины, по которым любому страхователю может быть назначена индивидуальная цена полиса. «Указанные факторы будут устанавливаться страховщиками самостоятельно, они не должны быть одинаковыми у всех компаний, поэтому эта норма не содержит исчерпывающего перечня», — пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Именно этот подход, по его словам, разрешит страховщикам устанавливать индивидуальный тариф для конкретного владельца полиса с учетом его манеры вождения и других моментов, влияющих на степень страхового риска.

Нечеткие формулировки реформы ОСАГО позволят страховщикам наживаться на автомобилистах, считает первый заместитель председателя Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. «Морально нравственные самоограничения — это не про наших финансистов-рыночников и не по наш надзор, который, оперируя ущербом от хищений страховщиками денежных средств, использует его как основной аргумент и обоснование для повышения тарифов ОСАГО», — пояснил депутат.

Ранее, 26 мая, Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил новые правила выдачи ОСАГО водителям, согласно которым нарушения правил дорожного движения (ПДД) теперь будут учитываться при определении тарифа. Вводимые нормы позволяют страховщикам учитывать несколько видов грубых нарушений ПДД. К ним относятся вождение в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения или побег водителя с места аварии.

Закон о новых правилах выдачи ОСАГО подписал президент России Владимир Путин 25 мая.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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