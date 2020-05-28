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Ставропольский преступник дважды за день провалил ограбление и изнасилование

Ставропольский преступник дважды за день провалил ограбление и изнасилование

Житель города Изобильный Ставропольского края за день провалил две попытки изнасилования своих жертв, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

20 февраля 30-летний ранее судимый злоумышленник напал на улице на 16-летнюю девушку. Он приставил нож к ее шее и потребовал отдать деньги и ценности, затем схватил за волосы и потащил в безлюдное место, где попытался изнасиловать. Девушка смогла оказать сопротивление, вырвалась и убежала.

Неудачливый насильник в тот же день совершил вторую попытку, на этот раз жертвой стала 58-летняя женщина. Он напал на нее, схватил за шею, несколько раз ударил по лицу, требуя передать деньги и ценности. Женщина вырвалась, бросила сумку и убежала. В сумке был кошелек с тысячей рублей и телефон за 2,6 тыс., а также чехол и 2 сим-карты.

Преступника удалось задержать по горячим следам. СК расследовал дело по статьям о разбое и изнасиловании, оно передано в суд.

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По материалам: uposters.ru

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