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Стратегическое партнерство с Украиной не подлежит пересмотру — МИД Грузии

Стратегическое партнерство с Украиной не подлежит пересмотру — МИД Грузии

Текущий уровень стратегического партнерства с Украиной пересмотрен не будет, заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам главы МИД Грузии, процесс возвращения посла Грузии Теймураза Шарашенидзе, отозванного из Киева после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил высокую должность на Украину, «не затянется во времени».

«Вы знаете, что мы начали консультации с послом на Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я еще раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ — это пересматриваться не будет. Естественно, это решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем», — сказал Залкалиани.

ИА Newstes сообщало, что 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета по реформам. Саакашвили у себя на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Первоначально Саакашвили планировалось назначить на Украине на должность вице-премьера по вопросам реформ, однако Верховная рада не поддержала это решение. Власти Грузии не раз выражали обеспокоенность перспективой назначения экс-президента на государственную должность на Украине. Сначала о том, что Грузия может отозвать посла с Украины для проведения консультаций заявил премьер-министр Георгий Гахария. Затем обеспокоенность в официальном письме выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Владимир Зеленский, реагируя на заявления грузинских властей, назвал отзыв грузинского посла политической ошибкой Тбилиси. Ответную «ошибку», по его словам, Киев совершать не будет.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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