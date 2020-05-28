Трамп угрожает закрыть соцсети после скандала с Twitter

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть или ограничить работу социальных сетей после кого, как Twitter обозначил его посты, как фейковые, сообщает Bloomberg.«Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, но не позволим этому произойти», — заявил Трамп.Агенство в свою очередь усомнилось в возможности Трампа регулировать социальные сети в виду того, что государство не обладает подобными полномочиями.Ранее Twitter обозначило записи Трампа на своей странице, как неправдивые и призвал проверить факты. Посты были посвещены возможным фальсификациям при использовании голосования по почте в США.