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Требования к организаторам лотерей в России хотят ужесточить

Требования к организаторам лотерей в России хотят ужесточить

Новые ограничения, предъявляемые к организаторам лотерей, должны препятствовать “отмыванию” денег, полученных незаконным путём. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний в июне.

Согласно действующему законодательству, организатором азартных игр не может выступать юридическое лицо, среди учредителей или участников которого есть люди с неснятыми или непогашенными судимостями за экономические махинации, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие деяния. Принимать участие в деятельности таких фирм не могут также лица с непогашенной судимостью за преступления против государственной власти.  

Те же ограничения распространяются и на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр. Все эти меры необходимы для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. А поскольку уровень развития современных технологий стирает различия между азартными играми и лотереями, авторы законопроекта предлагают ужесточить требования к оператору лотереи.

Согласно пояснительной записке к документу, на них предполагается распространить те же нормы, которые сегодня действуют по отношению к организаторам азартных игр. Это особенно важно, поскольку интернет позволяет вовлекать в игровую индустрию неограниченное число граждан — в том числе несовершеннолетних.

Таким образом, в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи не смогут войти те, кто не погасил свою судимость за экономические махинации, преступления против государственной власти, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие деяния. Отметим, что похожие ограничения сегодня есть в Трудовом кодексе, федеральных законах «Об арбитраже (третейском разбирательстве)», «О банках и банковской деятельности», а также «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Помимо этого, организовывать лотереи в России не смогут компании, которые зарегистрированы в государствах, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Операторы лотереи будут обязаны предоставлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти данные о своих бенефициарных владельцах и учредителях, подтверждая всё это документами.

Законопроект получил одобрение членов Комитета по бюджету и налогам. Парламентарии рекомендовали Госдуме принять документ в первом чтении.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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