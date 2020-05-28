Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавирус

У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавирусМарион КотийярФото: Andreas Rentz / Getty Images

Французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Paris Match.

Возлюбленный звезды фильма «Заражение» Гийом Кане рассказал, что они вместе заболели COVID-19. Актер не сообщил подробности, однако отметил, что им обоим не о чем волноваться, так как болезнь протекает в легкой форме.

44-летняя Котийяр известна по таким картинам, как «Начало», «Такси», «Крупная рыба», «Полночь в Париже», «Хороший год», «Кредо убийцы» и «Жизнь в розовом цвете». Кане появлялся в лентах «Прекрасная эпоха», «Пляж», «Видок», «Просто вместе», «Не говори никому», «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Кроме того, он вместе с Котийяр снимался в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься».

Знаменитости начали встречаться в 2007 году, в 2011-м у них родился сын, но их брак официально не зарегистрирован.

В апреле актер Том Хэнкс, который вместе с женой Ритой Уилсон тоже переболел COVID-19, стал донором крови для создания вакцины. Пару лечили при помощи хлорохина. Уилсон заявила, что не знает, какую роль сыграл препарат в ее выздоровлении, однако подчеркнула, что он вызвал множество побочных эффектов. Она призвала людей быть осторожнее с приемом этого лекарства.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице
«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице
Процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу оказался слишком мал
Процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу оказался слишком мал
ВОЗ представила тревожную «коронавирусную» статистику по Европе
ВОЗ представила тревожную «коронавирусную» статистику по Европе
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Россия поставила в Китай уникальную установку для увеличения нефтедобычи
Россия поставила в Китай уникальную установку для увеличения
Гийом Кане рассказал, что они с Марион Котийяр переболели коронавирусом
Гийом Кане рассказал, что они с Марион Котийяр переболели
Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста задержали
Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста
У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавирус
У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавирус
Российских пенсионеров призвали начать выходить на прогулки
Российских пенсионеров призвали начать выходить на прогулки
На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели третье уголовное дело
На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели третье уголовное дело
В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Еще по теме

Марион Котийяр рассказала об их с Гийомом Кане эротической игре: "Я дала ему фотоаппарат и попросила снимок"
Любовь по-французски: Марион Котийяр и Гийом Кане в Париже
СМИ: Марион Котийяр ждет второго ребенка
СМИ: Марион Котийяр ждёт ребёнка