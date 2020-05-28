Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19

Анастасия Иванова

Обитатели океанариумов, в том числе китообразные, могут заразиться коронавирусом от людей, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"Решили сделать скрининг животных, чтобы понять, на какие виды вирус может перескочить. Ученые выясняют, в клетках каких животных есть рецепторы, на которые вирус может перескочить. Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса", - сказала Воронцова.

Она также добавила, что в условиях океанариума опасность подхватить вирус от человека у животных значительно увеличивается. Кроме того, возможна и обратная передача.

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