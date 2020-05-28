Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19

Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19

Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19
Обитатели океанариумов, в том числе китообразные, могут заразиться коронавирусом от людей, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"Решили сделать скрининг животных, чтобы понять, на какие виды вирус может перескочить. Ученые выясняют, в клетках каких животных есть рецепторы, на которые вирус может перескочить. Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса", - сказала Воронцова.

Она также добавила, что в условиях океанариума опасность подхватить вирус от человека у животных значительно увеличивается. Кроме того, возможна и обратная передача.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 мая
Названа лучшая сметана
Названа лучшая сметана
Счётная палата выяснила, когда в России закончатся нефть и газ
Счётная палата выяснила, когда в России закончатся нефть и газ
Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19
Ученые назвали диких животных, которые рискуют заболеть COVID-19
Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота
Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае
Выпущено масштабное обновление для Windows 10
Выпущено масштабное обновление для Windows 10
Вирусолог оценил смягчение ограничительных мер в Москве
Вирусолог оценил смягчение ограничительных мер в Москве
Грызлов заявил о срыве переговоров в Минске по вине украинской стороны
Грызлов заявил о срыве переговоров в Минске по вине украинской стороны
Лунный календарь стрижки волос на месяц
Лунный календарь стрижки волос на месяц
В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
Трамп угрожает закрыть соцсети после скандала с Twitter
Трамп угрожает закрыть соцсети после скандала с Twitter

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
В Австрии подтвердили сообщения о вспышке птичьего гриппа
Депутаты рассмотрят проект о запрете держать дома диких животных