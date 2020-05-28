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Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег

Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег

Национальное космическое агентство Украины планирует без финансирования стать серьезным игроком на международном космическом рынке. Обеспечить украинцам такое положение в мире должны некие уникальные инновации.

По словам главы ведомства Владимира Усова, не обладая собственным космодромом, Украина все равно может осуществлять запуски легких и сверхлегких ракет.

"Речь идет о том, что могут использоваться самолеты – как "Ан", так и другие самолеты, "Ил", находящиеся на территории Украины, которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры", – сказал он.

Чиновник рассчитывает, что проект будет реализован в течение нескольких лет, поскольку сверхдержавы уже начали утрачивать свою ключевую роль в космосе – на их место приходят частные компании. Украине следует создать собственную космическую экосистему, а первым шагом к ней станет запуск акселератора стартапов в этой сфере в сентябре 2020 года.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине задумали вытеснить Россию из космических проектов США, предложив американцам собственные услуги в сфере ракетостроения.

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По материалам: uposters.ru

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