Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег

Вадим Карасев

Национальное космическое агентство Украины планирует без финансирования стать серьезным игроком на международном космическом рынке. Обеспечить украинцам такое положение в мире должны некие уникальные инновации.

По словам главы ведомства Владимира Усова, не обладая собственным космодромом, Украина все равно может осуществлять запуски легких и сверхлегких ракет.

"Речь идет о том, что могут использоваться самолеты – как "Ан", так и другие самолеты, "Ил", находящиеся на территории Украины, которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры", – сказал он.

Чиновник рассчитывает, что проект будет реализован в течение нескольких лет, поскольку сверхдержавы уже начали утрачивать свою ключевую роль в космосе – на их место приходят частные компании. Украине следует создать собственную космическую экосистему, а первым шагом к ней станет запуск акселератора стартапов в этой сфере в сентябре 2020 года.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине задумали вытеснить Россию из космических проектов США, предложив американцам собственные услуги в сфере ракетостроения.