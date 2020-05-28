Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Умер правозащитник Сергей МохнаткинФото: Wikipedia

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин. Об этом в Facebook сообщил член правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

Ему было 66 лет.

В декабре 2012 года Мохнаткин получил правозащитную премию от Московской Хельсинкской группы в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека». Основанием стало его поведение во время акции в защиту 31-й статьи конституции 31 декабря 2009 года. Мохнаткин тогда также был арестован, осужден на 2,5 года заключения за нападение на милиционеров, а затем помилован.

Мохнаткин находился в заключении с декабря 2013 года по декабрь 2018-го, после того как дважды ударил полицейского (часть 1 статьи 318 УК), а затем и его коллегу на митинге в защиту гарантирующей свободу собраний 31-й статьи конституции. В местах лишения свободы оппозиционер стал фигурантом еще двух дел: за оскорбление начальника учреждения и дезорганизацию работы тюремщиков.

Он отказался от этапирования без документов и был жестоко избит. После этого эпизода у Мохнаткина диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В декабре 2019 года у него отказали ноги.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу
Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу
Лунный день сегодня 29 мая 2020 года
Лунный день сегодня 29 мая 2020 года
«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для москвичей
«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для
BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19
BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19
"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID
"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID
В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях
В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях
Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций
Важно, кто предлагает изменить закон о языке на Украине — эксперт
Важно, кто предлагает изменить закон о языке на Украине — эксперт
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
"Дворец удовольствий", гарем и велопрогулки: как проходит карантин короля Таиланда в Германии
"Дворец удовольствий", гарем и велопрогулки: как проходит карантин

Топ на сегодня

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений
Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии с «Газпромом»
Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии
Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых послаблений
Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке

Еще по теме

Оппозиционер Мохнаткин стал фигурантом нового дела
Сергей Мохнаткин вышел на свободу
Спасти Мохнаткина
Оппозиционера Мохнаткина избили в следственном изоляторе Архангельской области