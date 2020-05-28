В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
Несколько сотен человек собрались перед входом на территорию завода, они жгут покрышки, свидетельствуют кадры, которые транслировал телеканал 24 Horas. Протестующие перекрыли ряд соседних улиц.
RT. Els treballadors de #Nissan tallen la Ronda Litoral entrada a Barcelona. El president del Comitè Empresa, JC Vicente, avança que demà faran acció de protesta a la capital catalana. Segons Nissan, les plantes catalanes tancaran al desembre.— radio4_rne (@radio4_rne) May 28, 2020
Informa: @alexcabcol @radio4_rne pic.twitter.com/9NU2pxWGV9
В четверг стало известно, что японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего завода в Барселоне. В 2019 году производство Nissan в Каталонии составляло около 30% от максимальных мощностей. Ситуация резко ухудшилась в связи с эпидемией COVID-19, из-за которой завод в середине марта временно приостановил свою деятельность до апреля. В начале мая сотрудники начали бессрочную забастовку, требуя от руководства определиться с будущим завода.
Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что испанское правительство сожалеет о решении Nissan, и пообещала, что власти страны "продолжат искать формулы, чтобы сохранить рабочие места".
Экстренное заседание в связи с закрытием завода проводит глава каталонского женералитета Ким Торра.
Решение о закрытии завода осудил один из крупнейших профсоюзов Испании Рабочие комиссии (CCOO).