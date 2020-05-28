В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода

Влада Некрасова

Акция протеста проходит около здания завода Nissan в Барселоне, о закрытии которого стало известно в четверг.

Несколько сотен человек собрались перед входом на территорию завода, они жгут покрышки, свидетельствуют кадры, которые транслировал телеканал 24 Horas. Протестующие перекрыли ряд соседних улиц.

RT. Els treballadors de #Nissan tallen la Ronda Litoral entrada a Barcelona. El president del Comitè Empresa, JC Vicente, avança que demà faran acció de protesta a la capital catalana. Segons Nissan, les plantes catalanes tancaran al desembre.



Informa: @alexcabcol @radio4_rne pic.twitter.com/9NU2pxWGV9 — radio4_rne (@radio4_rne) May 28, 2020

В четверг стало известно, что японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего завода в Барселоне. В 2019 году производство Nissan в Каталонии составляло около 30% от максимальных мощностей. Ситуация резко ухудшилась в связи с эпидемией COVID-19, из-за которой завод в середине марта временно приостановил свою деятельность до апреля. В начале мая сотрудники начали бессрочную забастовку, требуя от руководства определиться с будущим завода.

Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что испанское правительство сожалеет о решении Nissan, и пообещала, что власти страны "продолжат искать формулы, чтобы сохранить рабочие места".

Экстренное заседание в связи с закрытием завода проводит глава каталонского женералитета Ким Торра.

Решение о закрытии завода осудил один из крупнейших профсоюзов Испании Рабочие комиссии (CCOO).