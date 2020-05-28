В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

В Читу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыла бригада московских медиков для помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В группе врачей шесть человек: хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра. Все специалисты имеют большой опыт работы в столичных моногоспиталях.

Врачи привезли с собой средства индивидуальной защиты для работы в "красной зоне", медицинское оборудование и лекарственные препараты. Предполагается, что медики будут работать в Забайкалье две недели.

Кроме того, по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Забайкалье с 27 мая работает главный инфекционист ведомства Елена Малинникова. Она провела ряд встреч с коллегами из регионального министерства, видеоселекторное совещание с руководителями моностационаров, а также посетила краевую клиническую инфекционную больницу.