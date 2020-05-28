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В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции

В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции
Участки для общероссийского голосования по поправкам к конституции будут организованы так, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, ЦИК работает над вопросами, связанными с обеспечением безопасности, сохранения здоровья граждан на участках для голосования.

"Есть рекомендации Роспотребнадзора, согласованные с нами, о том, как можно проводить голосование, когда еще сохраняется необходимость соблюдения мер противоэпидемиологического характера. Мы последовательно работаем, готовим, в случае необходимости будут приняты все необходимые акты, рекомендации будут изложены", - сказала Гришина.

# Политика
По материалам: ria.ru

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