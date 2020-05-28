В день Парада Победы доступ на Красную площадь будет ограничен

Алексей Вольцев

В день проведения Парада Победы в Москве, который состоится 24 июня, доступ на Красную площадь будет ограничен. Об этом сегодня, 28 заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Красная площадь имеет свои ограничения. И всегда в день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — сказал он.

Он пояснил, что власти столицы готовятся к проведению парада совместно с Министерством обороны РФ, и выразил надежду, что к 24 июня ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшится.

Как сообщало ИА Newstes , 26 мая на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин приказал провести Парад Победы 24 июня. Он пояснил, что дата выбрана не случайно — 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный парад победителей в честь победы в Великой Отечественной войне.