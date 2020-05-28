В ЕК представили новую программу Евросоюза по здравоохранению

Анастасия Иванова

Еврокомиссия в четверг представила анонсированную накануне в пакете механизмов для преодоления кризиса коронавируса новую амбициозную программу по поддержке здравоохранения ЕС EU4Health, рассчитанную на семь ближайших лет.

Как сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, ЕК предполагает вложить в программу в общей сложности порядка 9,4 миллиарда евро.

"В рамках программы EU4Health Комиссия предлагает инвестировать 9,4 миллиарда евро в укрепление систем здравоохранения", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

Евросоюза эффективно реагировать на основные угрозы здравоохранению через создание стратегических запасов медицинских средств и лекарств, создание резерва квалифицированных кадров, способных немедленно реагировать на кризисы и оказывать поддержку медикам там, где это особенно необходимо.