В Евросоюзе предсказали снижение роли газа в экономике

Алексей Вольцев

Глава генерального директората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен заявила, что роль природного газа в Европейском союзе должна серьёзно сократиться к середине века. Ее слова в четверг передает РИА «Новости».

«Я думаю, важно посмотреть на роль газа в нашем энергомиксе в долгосрочной перспективе. Ясно, что при приближении к 2050 году, к климатической нейтральности нашей экономики роль газа будет намного меньше, чем сейчас. Но это через 30 лет», — сказала она.

Ранее Йоргенсен констатировала, что в Евросоюзе не планируют отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем.

В декабре саммит глав государств ЕС договорился о переходе к так называемой климатической нейтральности к 2050 году. В начале марта Еврокомиссия предложила законопроект, устанавливающий обязательный нулевой объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Как указывалось в документе, такая цель может быть достигнута за счет не только сокращения выбросов в атмосферу, но и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.