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В Госдуме потребовали запретить игры чемпионата России по футболу

В Госдуме потребовали запретить игры чемпионата России по футболу

Депутат Государственной думы Тамара Плетнева предложила Роспотребнадзору запретить РФС возобновлять футбольное первенство. Чемпионат должен продолжиться с 21 июня.

По мнению Плетневой, начало игр в условиях распространения коронавирусной инфекции пойдет на пользу лишь футболистам-миллионерам.

Такая ситуация выглядит провокационной. Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги.

Ранее продолжение чемпионата поддержали в Минспорте. Обязательным условием станет отсутствие на играх зрителей и соблюдение всех требуемых мер безопасности. РФС также разрешил командам-участникам делать до пяти замен в матче. При этом от расширения премьер-лиги до 18 команд решено отказаться.

Как сообщал Ruposters, к середине мая уже третий футболист РПЛ сдал положительный тест на COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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