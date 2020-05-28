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В Хакасии медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры

В Хакасии медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры

В Хакасии медработники получили причитающиеся им стимулирующие выплаты на сумму более 35 млн рублей только после вмешательства прокуроров, сообщает Генпрокуратура России.

Прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что медики, ведущие борьбу с коронавирусом, полагающихся им дополнительных выплат не получили. Выяснилось, что Минздрав региона действительно не перечислил медработникам стимулирующих выплат за март и апрель.

«С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия представление, — информирует Генпрокуратура. — После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей».

Как сообщало ИА Newstes , президент Владимир Путин 19 мая заявил, что, вопреки принятым решениям о поддержке медработников, дополнительные выплаты дошли далеко не до всех медиков. Он поручил правительству проконтролировать, чтобы деньги дошли до адресатов. На следующий день, 20 мая, стало известно, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о невыплате доплат медикам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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