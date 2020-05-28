В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол

Влада Некрасова

. Хорошо сохранившийся мозаичный пол времен Римской империи был обнаружен неподалеку от Вероны на севере Италии, сообщает The Guardian.

Археологов эта находка очень удивила. Остатки виллы, которая предположительно была построена в третьем веке н.э., были обнаружены здесь еще в 1922 году. С тех пор раскопки тут не велись. Их снова начала прошлым летом группа студентов-археологов, которым удалось определить примерный размер здания, но работы были прерваны из-за пандемии.

говорится на странице коммуны Неграр Вальполичелла, где была обнаружена находка, в фейсбуке.